Calciomercato Inter, assist di Leonardo a Marotta | Colpo gratis

Calciomercato Inter, vero e proprio effetto domino scatenato dal Psg: può arrivare un colpaccio a parametro zero

Concluso il mercato di gennaio, l’Inter guarda alle mosse future in vista della sessione estiva. Nerazzurri concentrati soprattutto sul campo in questo momento, con la missione scudetto da portare a termine per Conte e i suoi. Ma fuori, oltre alle discussioni per il possibile cambio al vertice in società, Marotta monitora come sempre con grande attenzione le possibili trattative. E prepara un suo grande classico, il colpo a zero, con un assist insperato.

Calciomercato Inter, idea Bernat a zero per la fascia: doppio addio

In questo caso, il nome risponderebbe a quello di Juan Bernat. 28 anni, laterale mancino spagnolo di grande duttilità e qualità, impostosi prima con il Bayern Monaco e poi confermatosi ad alti livelli con il Psg. Il giocatore, però, è destinato ad andar via a fine stagione, per la scadenza naturale del contratto. Niente rinnovo, dato che Leonardo, stando a ‘Le10Sport’, intende puntare su quella fascia in estate per Lucas Hernandez. In passato, il giocatore ha preferito restare al Bayern ma la possibile permanenza di Boateng potrebbe cambiare tutto.

Bernat avrebbe l’esperienza giusta per la fascia nerazzurra, potendo disimpegnarsi tranquillamente come terzino di una linea a quattro o come giocatore a tutta fascia. Il suo eventuale arrivo aprirebbe la porta ad un doppio addio. Young non sta convincendo ed andrà via, così come Perisic, che nonostante l’impegno non riesce proprio ad esaudire le richieste di Conte.