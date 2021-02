Calciomercato Juventus, occasione Marcelo | Raggiunge Ronaldo!

La Juventus ha la possibilità di ingaggiare Marcelo dal Real Madrid a parametro zero: tutti i dettagli dell’operazione

La Juventus è sempre alla ricerca di nuove occasioni di mercato, anche quando è chiuso. Le dirigenze dei top club sono già al lavoro per la prossima stagione, soprattutto perché tanti giocatori importanti potrebbero svincolarsi a partire dal prossimo 30 giugno. Il ds Paratici vorrebbe mettere a disposizione di Andrea Pirlo un giocatore in grado di alzare il livello qualitativo della rosa: si tratta di Marcelo Vieira da Silva Junior, semplicemente noto come Marcelo.

Juventus, occasione Marcelo a parametro zero

Eduardo Inda, direttore di ‘OkDiario‘, ha rivelato ai microfoni di ‘El Chiringuito‘ la situazione di diversi giocatori del Real Madrid. Isco è in scadenza nel 2022 e non rinnoverà il contratto, anzi. I Blancos aspettano offerte per liberarsi del giocatore, che finora non sono arrivate, anche perché tutti i club europei stanno vivendo un momento economico molto complicato.

Oltre al centrocampista spagnolo, anche Marcelo è destinato ad andar via. Il suo ‘credito’ a Madrid è terminato e, nonostante la scadenza nel 2022, il Real sembra sia disposto a liberarlo a parametro zero. Il terzino brasiliano potrebbe raggiungere il suo amico Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’ingaggio sarebbe quello di un top player, molto simile a quelli di Rabiot e Dybala: circa 8 milioni di euro netti a stagione.