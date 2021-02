Calciomercato Inter, flop Sanchez e Vidal | 'Rottura' con l'agente

L’Inter è alle prese con alcuni giocatori che non si stanno esprimendo ai massimi livelli: si tratta di Sanchez e Vidal

L’Inter ha prelevato Alexis Sanchez dal Manchester United nell’estate 2019 in prestito e dopo un anno il giocatore è stato liberato gratuitamente. Il club nerazzurro gli ha poi offerto un contratto fino al 2023 e Conte lo sta utilizzando come terzo attaccante. Una sorta di rincalzo per la coppia titolarissima formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Ma rendimento di Sanchez finora non è stato dei migliori, anzi. Tanti infortuni, pochi gol e assist così: così come per Arturo Vidal, suo connazionale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio all’attaccante | Ma resta in Serie A!

LEGGI ANCHE >>> Inter, arriva l’offerta per Suning | Cifre e dettagli

Inter, flop Sanchez e Vidal

Arturo Vidal è un pupillo di Antonio Conte, che lo utilizza in quasi ogni partita: i due si conoscono dai tempi della Juventus, dove il cileno ha fatto tanto bene con il tecnico. Tuttavia, gli anni passano per tutti e -almeno per il momento- il centrocampista non è quello di Torino o di Monaco di Baviera. Sanchez e Vidal, due giocatori assistiti da Fernando Felicevich.

L’ad dell’Inter Marotta non starebbe gradendo il rendimento di Sanchez e Vidal, e chiaramente questo avrebbe ripercussioni sul rapporto con Felicevich. Una sorta di ‘rottura’ visti i tanti soldi spesi per gli ingaggi dei due giocatori.