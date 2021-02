Calciomercato Juventus, rinnovo Ronaldo | Richiesta shock

Non è ancora stato definito del tutto il futuro di Cristiano Ronaldo, ma arriva la sua richiesta alla Juventus

La Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018, per circa 100 milioni di euro garantendogli uno stipendio da 31 milioni a stagione fino al 2022. Bisognerà prendere una decisione sul suo futuro la prossima estate, ovvero se dovesse andar via o rinnovare il proprio contratto. Insomma, un bivio su cui la Juve deve riflettere. Anche perché la situazione economica non è delle migliori, soprattutto per colpa della pandemia.

Juventus, Ronaldo chiude la carriera in bianconero

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Cristiano Ronaldo vorrebbe rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Un prolungamento che induce il portoghese a chiudere la carriera in bianconero. L’intenzione è quella di portare il contratto dal 2022 al 2024, mantenendo lo stesso stipendio. Ma non solo. CR7 vorrebbe anche un bonus di 10 milioni di euro al momento della firma, anche per rispondere al contratto di Lionel Messi.

A questo punto, sembra allontanarsi l’ipotesi ritorno al Manchester United, ma anche l’MLS e il PSG. Tutto finirà nelle mani di Andrea Agnelli alla fine della stagione per decidere cosa fare, anche perché l’ingaggio di Ronaldo è di gran lunga superiore a quello degli altri.