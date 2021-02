Tornato a grandi livelli, Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter, potrebbe essere al centro del calciomercato estivo con Manchester City e Liverpool in testa

A suon di prestazioni maiuscole, Milan Skriniar si è ripreso la difesa dell’Inter, e non solo. Il difensore slovacco potrebbe essere al centro del calciomercato estivo, con Manchester City e Liverpool in testa.

Calciomercato Inter, Skriniar piace a City e Liverpool | La contropartita

Il venticinquenne, che l’11 febbraio compirà 26 anni, è tornato a grandi livelli, tanto da finire nella lista dei desideri del Liverpool di Jurgen Klopp. Ma i Reds non sono l’unica squadra inglese interessata al difensore neroazzurro. Il Manchester City di Pep Guardiola, infatti, starebbero mollando la pista per arrivare allo juventino Leonardo Bonucci, per concentrarsi sull’acquisto di Skriniar.

Sul piatto, i Citizens avrebbero messo Oleksandr Zinchenko o Riyad Mahrez come contropartita, ma il club degli Zhang accetterebbe solo cash. La valutazione del centrale difensivo, stando a ciò che si intuisce dagli ambienti interisti, sarebbe di 60 milioni di euro.

M.P.