Champions League, Lipsia-Liverpool in campo neutro | Comunicato UEFA

L’UEFA aveva urgenza di trovare una soluzione e la collaborazione dei due club coinvolti ha portato al nuovo accordo per l’Ottavo di Finale di Champions League. Ecco l’accordo e i dettagli

Il Covid-19 sta necessariamente ridisegnato anche le priorità nel mondo del calcio. In molti Paesi europei, la situazione è ancora molto difficile e si è costretti a trovare delle contromisure per contenere i contagi. In un quadro del genere, grandi difficoltà riguardavano Lipsia-Liverpool. Il problema si è posto, in quanto la Germania aveva vietato i voli da tutti i Paesi coinvolti dalle nuove varianti, tra questi anche l’Inghilterra.

Champions League, accordo per giocare Lipsia-Liverpool

Per ovviare alla situazione, l’UEFA, in accordo con i club, ha stabilito che la partita si giocasse in campo neutro e più precisamente in Ungheria. Di seguito il comunicato ufficiale: “L’UEFA conferma che la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Lipsia e Liverpool avrà luogo alla Puskas Arena di Budapest. La data della gara, 16 febbraio 2021, e l’orario del calcio d’inizio, alle 21, rimarranno gli stessi”.