I diritti tv del triennio 2021-2024 per la Champions e l’Europa League andranno a Sky! Tutti i dettagli dell’accordo

Sky porta a termine ancora una volta un grande colpo per i suoi abbonati. L’intero pacchetto di Champions League, Europa League ed anche Conference League sarà infatti esclusiva della compagnia di Murdoch. I diritti tv del triennio tra il 2021 e il 2024 vanno anche stavolta, dunque, a Sky. I match saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now Tv. L’Executive Vice President Sport di Sky, Marzio Perrelli, si è detto soddisfatto “del risultato raggiunto. I nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi tre anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori campioni in campo a contendersi i trofei più ambiti”.