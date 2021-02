Coppa Italia, nominati gli arbitri di Juventus-Inter e Atalanta-Napoli

Sono stati nominati dall’Aia gli arbitri che dirigeranno le semifinali di Coppa Italia, Juventus-Inter e Atalanta Napoli, in programma a partire da domani. Di seguito tutti i dettagli

Juventus-Inter e Atalanta-Napoli sono ormai alle porte. Le semifinali di ritorno sono in programma in questa settimana e l’Aia ha ufficializzato le squadre arbitrali in vista dei match che decideranno l’accesso alla finale. Mariani per il derby d’Italia, La Penna per il match tra partenopei e bergamaschi.

In particolare, Juventus-Inter si giocherà domani alle 20.45 e verrà diretta da Mariani con l’ausilio di Bindoni e Paganessi. Al Var troviamo Valeri, come Avar Giallatini.

Semifinale Coppa Italia, l’arbitro di Atalanta-Napoli e l’intera squadra

Atalanta-Napoli avrà luogo, invece, mercoledì alle 20.45. Verrà diretta da La Penna affiancato da Longo e Baccini. Al Var troviamo Irrati, come Avar Cecconi. Non servono pronostici, alle porte di due partite che potrebbero indirizzare i destini di tutte le squadre coinvolte, a caccia di uno dei più prestigiosi trofei italiani. Vedremo chi riuscirà ad avere accesso alla finale.