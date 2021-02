Calciomercato Juventus, Bernardeschi in Germania | Regia di Raiola!

Mino Raiola potrebbe portare Federico Bernardeschi in Germania: ecco lo scenario che porterebbe un nuovo giocatore alla Juventus

La Juventus è sempre molto attenta a sfruttare eventuali occasioni di mercato. Nel corso degli anni sono state avviate strette collaborazioni con i procuratori più importanti del mondo, tra cui Jorge Mendes e Mino Raiola. Proprio quest’ultimo, con la sua fitta rete di rapporti, potrebbe dar vita a uno scambio tra il club bianconero e il Borussia Moenchegladbach, che coinvolgerebbe Federico Bernardeschi.

Juventus, scambio con Bernardeschi in Germania

E’ da parecchio tempo che Federico Bernardeschi è in procinto di andar via, poi resta alla Juventus. L’esterno offensivo non è mai diventato un punto fermo dei bianconeri e anche Pirlo gli concede, per la maggior parte, spezzoni di partita. Il suo contratto in scadenza nel 2022, però, impone il giocatore stesso e il club bianconero a valutare il futuro. E proprio qui potrebbe subentrare Mino Raiola.

Raiola potrebbe avviare uno scambio tra Federico Bernardeschi e Marcus Thuram, attualmente in forza al Borussia Moenchegladbach. I due sono entrambi degli assistiti del super agente: la Juve valuta Bernardeschi circa 30 milioni, mentre i tedeschi valutano Thuram sui 40. Se Raiola convincesse l’ex Fiorentina ad accettare la Germania, lo scambio potrebbe andare in porto con un conguaglio di 10 milioni a favore dei tedeschi. Bernardeschi guadagna circa 4 milioni di euro a stagione e per la Juve sarebbe un’ottima cessione.