La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore: idea in Serie A

Il lavoro della Juventus continua senza sosta in vista della prossima stagione. Sul fronte calciomercato il club bianconero è sempre molto attivo: nel mirino della società torinese ci sarebbe un valido centrale difensivo che milita in Serie A, accostato anche ad Inter e Manchester United.

Calciomercato Juventus, Milenkovic nel mirino delle big d’Europa

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” la Juventus avrebbe messo gli occhi sul difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e non avrebbe intenzione di rinnovarlo. Così in estate sarebbe possibile il suo addio al club viola: sulle sue tracce ci sarebbero anche Inter e Manchester United.

La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma in vista dell’ultimo anno di contratto potrebbe partire anche ad una cifra inferiore.

Novità importanti per rinforzare la retroguardia bianconera con la Juventus sempre al lavoro per accontentare Andrea Pirlo anche in vista della prossima stagione.