Calciomercato Juventus, 'sgarbo' Koulibaly | Via senza Champions!

Dopo Higuain, la Juventus potrebbe soffiare a De Laurentiis un altro top player: da valutare il futuro di Koulibaly

Il Napoli sta vivendo una situazione molto particolare: i risultati sportivi scarseggiano ad arrivare dopo il settimo posto dell’anno scorso. Un altro anno fuori dalla Champions League, obiettivo dichiarato della società, sarebbe un duro colpo da digerire per l’ambiente. Anche perché il club ritiene che la squadra sia stata costruita per questo. I migliori giocatori sono rimasti l’estate scorsa, ma alcuni di questi potrebbero andar via in caso di mancato arrivo nei primi quattro posti.

Napoli, via Koulibaly senza Champions: occhio alla Juventus

Uno dei giocatori che potrebbe andar via in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions è Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese compirà 30 anni ed è a un bivio della sua carriera: chiudere a Napoli o andar via cercando di vincere qualcosa di importante. Secondo ‘The Sun‘ sul giocatore c’è forte l’interesse di Jurgen Klopp, ‘innamorato’ di lui calcisticamente e soprattutto dopo l’infortunio di Van Dijk, avrebbe voluto acquistarlo.

Ma non solo, anche la Juventus potrebbe fiondarsi su Koulibaly se chiedesse la cessione. Dipenderà molto dai risultati del Napoli in questa stagione. Il difensore senegalese si è affermato come uno dei migliori in Europa, guadagnandosi attestati di stima dai migliori attaccanti. Nell’ultimo periodo sta faticando, e ora deve far fronte alla positività al Covid-19, riscontrata venerdì scorso. Essendo uno dei titolarissimi di Gattuso, la sua assenza peserà molto per i prossimi impegni, soprattutto contro i bianconeri il prossimo turno.

La coppia Koulibaly-Albiol è stata una delle migliori della Serie A degli ultimi anni, mentre quella con Manolas ha dimostrato poca armonia, anche per le caratteristiche abbastanza simili dei due. La Juventus, però, dovrebbe comunque far fronte alle elevate richieste del presidente Aurelio De Laurentiis, con il quale non è facile trattare. Il patron azzurro, infatti, per il difensore senegalese chiederebbe almeno 100 milioni di euro. Il club bianconero comporrebbe una coppia difensiva clamorosa con De Ligt.