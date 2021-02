Rischia di sfumare il difensore francese, obiettivo della Juventus, sempre più vicino a vestire la maglia del Chelsea, qualora non rinnovasse

Il ciclo glorioso del Real Madrid è ormai al tramonto: diverse colonne portanti del club non rinnoveranno il contratto, liberandosi a parametro zero a fine stagione, uno su tutti Marcelo ma anche Sergio Ramos potrebbe avere lo stesso destino del terzino brasiliano. Tra i casi da risolvere in casa Real c’è anche quello del difensore francese Raphael Varane. Il campione del mondo in carica, come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, non è disposto a rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2022 e potrebbe trasferirsi già nella prossima sessione di mercato.

Il Real Madrid proverà a trovare un accordo per il rinnovo, ma qualora non dovesse riuscirci, dovrà necessariamente cederlo ad un prezzo ragionevole che si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro, per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. La situazione contrattuale di Varane ha portato molti club europei a bussare alla porta dei blancos. Tra le squadre più interessate al difensore classe ’93 ex Lens c’è la Juventus, ma anche il Paris-Saint Germain e le due rivali inglesi Manchester United e Chelsea.

Calciomercato Juventus, si allontana Varane | Chelsea in pole

Proprio il Chelsea anni fa aveva già mostrato un forte interesse per Varane, quando nel 2015 cercava il sostituto di John Terry, come riportato dal ‘Daily Mail’. Il francese, al Real Madrid dal 2011, ha vinto tutto quello che un calciatore può desiderare e lo ha fatto da protagonista: 4 Champions League, 4 mondiali per club, 3 Supercoppa Uefa, 3 campionati spagnoli, 3 Supercoppa di Spagna, 1 Coppa di Spagna e poi ovviamente il mondiale in Russia nel 2018 contro la Croazia.

Dopo aver dominato la difesa del Real Madrid, al fianco di Sergio Ramos, potrebbe essere arrivato il momento per il francese di trovare nuovi stimoli e il Chelsea, che sta cercando un difensore esperto ma ancora giovane per il prossimo anno, sembra essere la squadra più in pressing. Se Varane non rinnoverà con i blancos, la richiesta del club spagnolo, inevitabilmente, sarà di almeno 35milioni di euro. La notizia la riporta ‘Todofichajes’, notizia che taglierebbe fuori dai giochi la Juventus che si era avvicinata a Varane precedentemente.