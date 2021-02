Calciomercato, il Nantes esonera Domenech! Gli aggiornamenti

Un nuovo clamoroso esonero è pronto a sconvolgere il calciomercato in una fase decisamente delicata della stagione. Il club dovrebbe dire addio al tecnico nelle prossime ore: di seguito tutti i dettagli

L’esperienza di Raymond Domenech sulla panchina del Nantes dovrebbe terminare nelle prossime ore. Tutto sembra pronto per l’esonero sul calciomercato del tecnico che non ha convinto dall’arrivo sulla panchina del club francese. La squadra, che milita in Ligue 1, è in piena lotta per la retrocessione e occupa il penultimo posto in classifica con uno score decisamente poco esaltante.

Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’ citando fonti interne al club, la società avrebbe deciso per il nuovo ribaltone in panchina: vedremo se l’ufficialità arriverà già nelle prossime ore.

Calciomercato, l’ultima indiscrezione dalla Francia: il Nantes ha già esonerato Domenech

Le ultime notizie dalla Francia non possono lasciare indifferente l’intero mondo del calcio. Molti ricorderanno Domenech, circa un decennio fa, alla guida della Nazionale Blues. La sua avventura alla guida del Nantes, però, non sembra essere stata altrettanto fruttuosa. Il club naviga in pessime acque e non riesce a risollevarsi dalla parti bassissime della classifica.

In questa stagione, la squadra è crollata sotto il profilo del gioco e dei risultati, raggiungendo una delle peggiori strisce della sua storia. Sono quindici le partite consecutive senza vittorie di cui sette arrivate con Domenech in panchina. Il tecnico infatti ha totalizzato quattro pareggi e tre sconfitte, troppo poco per essere confermato. E ora l’esonero sembra veramente a un passo dall’ufficialità.