Il lavoro dell’Inter non si ferma. Il club nerazzurro è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: idea pazza dalla Premier

Finora la stagione dell’Inter è stata esaltante solamente in Serie A con l’eliminazione in Champions League e dalla Coppa Italia dopo la doppia sfida in semifinale contro la Juventus. Ora il club nerazzurro potrebbe tornare alla carica in estate per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte, che è riuscito a riportarla nel calcio che conta dopo tanti anni di purgatorio. Ora c’è bisogno dello step finale per raggiungere successi ed obiettivi ancora più importanti e così la sessione estiva sarà decisiva per intervenire tra acquisti e cessioni da urlo.

Calciomercato Inter, addio Lautaro: idea pazza in Premier

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Lautaro Martinez sarebbe stato propenso al rinnovo contrattuale con l’Inter, ma i vari fallimenti in Champions e in Coppa Italia potrebbe portare l’attaccante argentino a valutare offerte importanti dei top club d’Europa. E così sulle sue tracce ci sarebbe il Manchester United che gli offrirebbe uno stipendio importante. Al momento, seppur sul taccuino di Barcellona e Real Madrid, “El Toro” sarebbe fuori dalla portata dei due top club spagnoli.

E così la società inglese potrebbe pensare ad abbassare le pretese dell’Inter inserendo nella trattativa un obiettivo della Juventus, ossia il centrocampista francese Paul Pogba, nel mirino ancora una volta del club bianconero. Raiola sarebbe al lavoro per riportarlo nuovamente a Torino visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022: il Manchester United sarebbe anche pronto alla cessione con la sua valutazione intorno ai 65 milioni di euro. Uno scambio più cash da urlo. Al momento si tratterebbe soltanto di un’idea suggestiva per accontentare le varie parti coinvolte nel possibile affare in ottica futura.

Lautaro dovrà così decidere in tempi brevi la sua possibile destinazione: il rinnovo con l’Inter si trova attualmente in una fase di stallo. Tutto dipenderà dai risultati che collezionerà in maglia nerazzurro in questa stagione: l’obiettivo resta lo Scudetto.