Paulo Dybala è pronto a tornare in campo: dopo diversi problemi fisici la ‘Joya’ si prepara per la sfida di campionato con il Napoli

Una stagione più che mai complicata quella di Paulo Dybala che è passato dall’essere proclamato il miglior giocatore della Serie A 2019-20 a vivere un’annata con più ombre che luci. L’arrivo di Alvaro Morata ha sicuramente creato più concorrenza nel reparto offensivo e l’argentino può averne risentito. Anche il cambio di allenatore è un fattore determinante e di fatto Dybala questa stagione non c’è quasi mai stato.

Appena 11 partite in campionato, molte da subentrato, e 2 soli gol, 3 se si considera anche la Champions League. L’anno scorso di gol stagionali ne aveva messi a segno 17 con 14 assist forniti. L’essere risultato positivo al Covid-19 lo ha sicuramente rallentato. A questo si sono aggiunti gli infortuni alla coscia. Al suo rientro un gol contro l’Udinese e due assist, di cui uno da genio assoluto, contro il Milan a San Siro. Poi un altra tegola, l’infortunio al collaterale mediale del ginocchio sinistro che lo ha costretto ad un altro mese di stop che gli ha impedito di trovare la giusta condizione. Come riportato anche da calciomercato.it, però, il calvario del 10 bianconero sta per terminare.

Juventus, Dybala pronto al rientro | Ci sarà con il Napoli

Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo e addirittura domenica ha affrontato una doppia seduta di allenamento. La sua condizione fisica sta migliorando e Pirlo era tentato di convocarlo per la sfida Coppa Italia di questa sera contro l’Inter, ma dopo attente valutazioni insieme al suo staff ha deciso di non rischiarlo per evitare una ricaduta, anche perché la prossima di campionato sarà al Diego Maradona contro il Napoli. Dybala non vuole mancare e potrebbe anche giocarsi una maglia da titolare, così come vuole esserci mercoledì prossimo col Porto in Champions League negli ottavi di finale.

Andrea Pirlo presto riavrà a disposizione la ‘Joya’ e avrà la possibilità di fare più rotazioni, considerato che negli ultimi mesi ha avuto solamente Cristiano Ronaldo e Morata come centravanti di ruolo. Dybala scalpita per tornare ad essere protagonista in campionato e non solo, scacciando anche tutte le voci di mercato che spesso girano sul suo conto.