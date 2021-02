La Juventus sogna il colpaccio dal Real Madrid e prova l’assalto per il big: c’è anche l’aiuto decisivo di Cristiano Ronaldo

La Juventus si sta provando a rialzare dopo un avvio difficile ed è ancora in lotta per ottenere tutti i titoli di questa annata. I bianconeri infatti sono al terzo posto in classifica ma possono rialzarsi al più presto attraverso una serie di vittorie consecutive.

La ‘Vecchia Signora’ ha anche una gara in meno rispetto al Milan che può ridurre lo svantaggio attuale di sette punti. In Coppa Italia invece la situazione è migliore, visto che è arrivato il successo per 1-2 contro l’Inter nell’andata della semifinale e domani si giocherà l’accesso alla finale.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo contatta Varane: si cerca il colpo bianconero

La Juventus intanto continua a lavorare sul calciomercato e un’indiscrezione importante arriva anche dalla Spagna. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, la Juventus starebbe pensando a Raphael Varane per rinforzare la propria difesa.

Per arrivare al francese una grande aiuto potrebbe giungere anche da Cristiano Ronaldo. Secondo la testata giornalistica francese, infatti, il portoghese potrebbe chiamare il suo ex compagno di squadra per provare a convincerlo a raggiungere Torino e approdare alla Juventus. Il suo costo potrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro.

I bianconeri rinforzerebbero notevolmente la difesa in questo modo e riuscirebbero a ringiovanire un reparto al momento molto esperto.