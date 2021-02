Arrivano le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo le semifinali di Coppa Italia: ecco quella su Agnelli e Conte

Si sono concluse le semifinali di Coppa Italia, dove hanno trionfato Juventus e Atalanta che si affronteranno in finale. Out dunque Inter e Napoli, e il giorno dopo la partita al Gewiss Stadium sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo. Tanta attesa per la decisione sullo ‘screzio’ tra Andrea Agnelli e Antonio Conte durante Juventus-Inter. Tuttavia, non è stato preso alcun provvedimento. L’allenatore nerazzurro aveva anche avuto un piccolo diverbio con Bonucci, ma quello che ha fatto più discutere è stato con il presidente della Juve, ripreso anche dalle immagini nel postpartita.

Squalificato Alex Sandro, che salterà dunque la finale di Coppa Italia. Altra squalifica invece in casa Inter, con Marcelo Brozovic che salterà il prossimo incontro. Tanti giocatori ammoniti durante le due partite: gialli che però non condizioneranno il futuro in Coppa di Insigne, Darmian, Palomino, Di Lorenzo, Hysaj, Zielinski e Perisic, visto che non erano diffidati.