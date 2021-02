Paulo Dybala e la Juventus ancora distanti dal rinnovo: possibile addio a fine stagione con ipotesi di scambio con un centrocampista

Continua il misterioso caso di Paulo Dybala in casa Juventus. L’argentino non è quasi mai sceso in campo in questa prima parte di stagione e gli infortuni lo hanno condizionato in maniera significativa. Sembrava essere tornato a disposizione, ma i suoi problemi fisici non sono terminati e per questa ragione non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida di campionato contro il Napoli. Dall’avvento di Pirlo sulla panchina bianconera l’adattamento di Dybala è stato tutt’altro che semplice e il suo addio a fine stagione è sempre più possibile.

La non convocazione per la giornata di campionato che si aprirà questa sera è l’ennesima in stagione. La ‘Joya’ ha segnato solo 2 gol in campionato in 11 presenze e la concorrenza di Alvaro Morata lo ha certamente messo in difficoltà. La situazione contrattuale dell’argentino è ancora in bilico e il suo rinnovo è ancora distante: l’entourage di Dybala chiede 15 milioni di ingaggio, cifra ritenuta troppo elevata dalla Juventus che vuole ridurre il tetto ingaggi, e per questo le parti sono lontane dal trovare un accordo.

Calciomercato Juventus, addio Dybala | “Verrà sacrificato per un centrocampista”

A Top Calcio 24 Giordano Mischi si è espresso in merito alla situazione di Dybala, sottolineando come le deludenti prestazioni dell’argentino possano segnare definitivamente il suo addio a fine stagione: “Dybala non ha mai giocato così poco come quest’anno, credo che a fine stagione verrà sacrificato per arrivare ad acquistare un centrocampista”.

Tra i centrocampisti che la Juventus sta seguendo c’è Frank De jong del Barcellona che alzerebbe notevolmente il tasso tecnico del centrocampo bianconero. Un altro obiettivo della società in quel ruolo, però, è sempre Paul Pogba e proprio il Manchester United ha espresso più volte l’interesse per Paulo Dybala e questo potrebbe aprire uno scenario di scambio in estate. La Premier League potrebbe essere il prossimo campionato di Dybala, l’ambiente giusto per provare a tornare sui suoi livelli