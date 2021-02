Il Milan è tornato a grandi livelli, lottando per lo scudetto: dalla Spagna rilanciano addirittura di un sondaggio per Benzema, per cui si potrebbe imbastire un’operazione che coinvolge altri due giocatori

La grande stagione del Milan sta facendo ingolosire e non poco la dirigenza del Milan. Maldini e Massara anche in inverno hanno avuto grande libertà di manovra, un aspetto sottolineato molto spesso dai due dirigenti anche pubblicamente. Sono arrivati infatti Tomori, Meite e Mandzukic per completare una rosa che già stava facendo molto bene. La squadra di Pioli è in testa al campionato, vuole lottare fino alla fine per lo scudetto, trascinata anche da Ibrahimovic. Lo svedese è al centro delle voci e i dubbi sul suo possibile rinnovo, ma non è eterno e i suoi 39 anni impongono delle riflessioni per l’immediato futuro.

Calciomercato Milan, bomba Benzema: maxi-affare con Diaz e Bennacer

Per tornare grandi anche a livello internazionale, visto che con ogni probabilità il prossimo anno il Milan tornerà in Champions League, servono giocatori di livello mondiale. Come Ibrahimovic e come Karim Benzema: secondo ‘Diario Gol’, i rossoneri avrebbero addirittura effettuato un sondaggio con il Real Madrid per il centravanti francese. Che ha 33 anni, ma resta tra i migliori al mondo. Una suggestione ovviamente, ma il Milan ha con il Real Madrid la situazione Brahim Diaz in ballo. I Blancos potrebbero essere pronti a privarsi del classe ’99, che invece i rossoneri vorrebbero trattenere a titolo definitivo al termine del prestito.

Questi sarebbero i presupposti per una maxi-operazione che vedrebbe coinvolto anche Ismael Bennacer, faro del centrocampo del Milan accostato più volte proprio al Real Madrid. Un affare che vedrebbe l’algerino volare al Bernabeu, come perfetto erede di Luka Modric, e fare il percorso inverso con destinazione Milanello Brahim Diaz e lo stesso Karim Benzema. Bennacer è valutato circa 50 milioni, il prezzo della clausola che si attiverà nell’estate del 2021. Per abbassare o magari azzerare del tutto l’esborso cash, il Real potrebbe quindi proporre il cartellino di Benzema che non varrebbe comunque più di 20 milioni vista la scadenza 2022 e l’età, e quello di Brahim Diaz, valutato tra i 20 e i 25 milioni. Benzema resta una suggestione, proprio per i motivi anagrafici ed economici che non rientrano nel progetto Milan. Ma per un nome del genere e con Ibra sempre più verso la fine, magari si può fare uno strappo alla regola.