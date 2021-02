Il Milan tiene d’occhio un attaccante proveniente dalla Liga: sul giocatore c’è anche l’interesse della Roma

Il Milan continua a macinare punti in Serie A. L’ultima pesante battuta d’arresto della squadra è stata la recente sconfitta a San Siro contro l’Atalanta per 3-0 nel 19esimo turno di campionato. In seguito, i rossoneri hanno conquistato 6 punti nelle successive due giornate e sono ancora in testa alla classifica con 49 punti, a +2 dall’Inter. La società milanese ha alzato l’asticella in vista della prossima stagione e continua ad osservare eventuali rinforzi per la rosa in sede di calciomercato. In particolare, Maldini e il resto della dirigenza avrebbero messo nel mirino un gioiello proveniente dalla Liga, ma sul giocatore c’è l’interesse anche di un’altra big italiana.

Calciomercato Milan, sfida con la Roma per Youssef En-Nesyri

Dopo il ritorno di Monchi, il Siviglia sta facendo vedere cose importanti. Il club andaluso ha raggiunto gli ottavi di Champions League (dove sfiderà il Borussia Dortmund) e in campionato è quarto in classifica, in piena lotta anche per i posti più in alto. Le prestazioni della squadra spagnola hanno, inevitabilmente, acceso l’interesse di grandi club per i suoi elementi di punta. Uno di questi è sicuramente Youssef En-Nesyri: il giocatore è al suo secondo anno con i biancorossi e sta più che giustificando i 20 milioni spesi per il suo acquisto dal Leganes.

Il centravanti ha, infatti, realizzato 17 gol in 32 partite giocate in questa prima parte di stagione ed è, senza dubbio, uno degli attaccanti più in forma sulla scena europea. Secondo ‘Lo Sports Stadium’, sul giocatore ci sarebbe l’interesse del Milan, che è ancora in attesa di capire quale sarà il futuro di Ibrahimovic. I rossoneri, però, non sono l’unica squadra a tenere d’occhio il marocchino in Serie A: l’ex Malaga, infatti, piace anche alla Roma, con la permanenza di Dzeko nella capitale sempre meno probabile.

Durante l’ultima sessione di trasferimenti, inoltre, un club della Premier League si era fatto avanti per il classe ’97: si tratta del West Ham, che era arrivato ad offrire 30 milioni di euro per il suo cartellino. Il Siviglia ha rifiutato, ma il club londinese potrebbe ritentare in futuro aumentando a 40 milioni la proposta. Milan e Roma, nel frattempo, continueranno a seguire En-Nesyri, prestando attenzione alla rilevante concorrenza.

E.T.