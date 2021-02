Calciomercato Inter, Guardiola vuole Lukaku | Prezzo in ribasso

L’Inter dovrà stare attenta all’assalto per Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, è entrato nel mirino di uno dei maggiori club d’Inghilterra. A sorprendere è soprattutto il possibile prezzo della punta

Romelu Lukaku rappresenta un perno assoluto per l’Inter di Antonio Conte. La punta nelle ultime partite è parso un po’ stanco e non è riuscito a trovare spesso la rete, ma il suo rendimento in nerazzurro è assolutamente straordinario. Agli ordini di Antonio Conte, il belga è riuscito a trovare grande continuità, migliorando sotto il profilo del gioco e anche dal punto di vista realizzativo.

Rispetto al calciatore che avevamo visto al Manchester United, stiamo parlando, infatti, di un attaccante molto più completo, in grado di fare la differenza con i suoi gol, ma anche nella costruzione dell’azione con la sua fisicità. Un calciatore che si è dimostrato essenziale per la crescita dell’Inter di Conte, al netto di qualche brutta prestazione di troppo nei big match, soprattutto contro la Juventus. La crescita del gigante belga è talmente evidente da non essere passata inosservata dalle maggiori big internazionali. Lukaku è stato ripetutamente accostato alle big spagnole, ma attenzione anche a un clamoroso ritorno in Premier League per l’attaccante.

Calciomercato Inter, Guardiola va a caccia di Lukaku: prezzo molto basso

Secondo le ultime notizie provenienti dall’Inghilterra, infatti, l’attaccante belga sarebbe entrato nel mirino del Manchester City. Pep Guardiola pare essere rimasto impressionato dalle qualità della punta e avallerebbe l’acquisto del belga per impreziosire il suo attacco con un profilo di assoluto livello. Si tratterebbe di un affare clamoroso, dato che Lukaku ha già vestito la maglia del Manchester United in Premier League: sarebbe dunque un passaggio alla rivale di sempre del suo ex club.

A impressionare sarebbe anche la valutazione con cui avverrebbe il trasferimento: si parla di 40-50 milioni di euro. Anche considerando le grandi perdite economiche patite dal club nerazzurro e da tutte le maggiori big mondiali in questo periodo, un prezzo veramente troppo basso al netto delle straordinarie qualità evidenziate dalla punta belga. Vedremo, dunque, se arriverà un’offerta concreta da parte del City nei prossimi mesi e se l’Inter cederà il suo bomber.