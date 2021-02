La Roma è pronta a intervenire nella finestra di calciomercato estiva per sostituire i suoi due portieri, Mirante e Pau Lopez, nel mirino diversi nomi della Serie A, tra cui Juan Musso, già designato dall’Inter per il post Handanovic

Segnatevi questo nome per il calciomercato estivo: Juan Musso. Il portiere dell’Udinese, infatti, già in orbita Inter per la successione pesante di Samir Handanovic, è finito nella lista dei desideri anche della Roma che, a fine stagione, potrebbe ritrovarsi con la porta sguarnita per le partenze di Pau Lopez e Antonio Mirante.

Calciomercato Roma, porta da ricostruire | I nomi dei possibili arrivi

Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, la porta della Roma potrebbe rimanere senza nessuno a difenderla la prossima stagione, i titolari – che si alternano -, lo spagnolo Pau Lopez e il non più giovane Antonio Mirante sarebbero infatti sul piede di partenza. Il direttore generale Tiago Pinto si sta quindi muovendo per trovare dei sostituti all’altezza del compito.

Il primo della lista sembra essere l’estremo difensore dell’Udinese Juan Musso, già in orbita Inter per il dopo Handanovic. I friulani valutano il cartellino del portiere argentino intorno ai 20 milioni di euro.

Ma il ventiseienne non è l’unico nome finito nella lista di Pinto. Tra i papabili ci sarebbero anche tre italiani, che si stanno mettendo in mostra nelle rispettive squadre con risultati davvero sorprendenti. Il primo è Marco Silvestri dell’Hellas Verona, il meno costoso – valutato circa 10 dieci milioni dagli scaligeri – del poker, Pierluigi Gollini dell’Atalanta e Alex Meret del Napoli. Gli ultimi due sono valutati entrambi a 20 milioni di euro dalle rispettive squadre.

Tra i quattro prospetti al vaglio della dirigenza capitolina, quello che ha avuto meno spazio quest’anno in Serie A è sicuramente il portiere partenopeo, arrivato all’ombra del Vesuvio nel 2018 dall’Udinese dopo il prestito alla Spal. Il giovane classe ’97 ha infatti da battere la concorrenza del colombiano David Ospina, e lui sembra non rientrare per primo nelle gerarchie del mister Rino Gattuso.

M.P.