Dopo settimane di trattative arriva la svolta per l’attaccante: niente Serie A, scelta la sua prossima destinazione

È pronta a chiudersi con un finale a sorpresa la telenovela riguardante Diego Costa, che ha lasciato l’Atletico Madrid alla terza stagione dal suo ritorno per via della troppa concorrenza che è presente nel reparto d’attacco. In particolare per la presenza di Luis Suarez, che sta vivendo una grande annata e ha chiaramente tolto il posto da titolare al bomber che fin qui aveva collezionato soltanto sette presenze siglando anche due reti. L’addio inevitabile è arrivato direttamente a parametro zero nel mese di dicembre e in queste settimane il classe 1988 si è messo al lavoro per trovare una nuova squadra.

Calciomercato, niente Serie A per Diego Costa: si avvicina la firma con il Palmeiras

Come detto, però, la situazione di Diego Costa sembra essere ormai in fase di risolvimento. Dopo essere stato accostato a squadre di tutto Europa, il brasiliano naturalizzato spagnolo potrebbe rientrare nella sua nazione di nascita. Su di lui infatti c’è il Palmeiras e, secondo quanto riportato da ‘Sky Sports’, l’affare sembrerebbe ormai a un passo.

Diego Costa era anche in trattativa con un club dell’Arabia Saudita ma alla fine l’affare non si è più fatto. In queste settimane, inoltre, su di lui ci sono state anche diverse italiane. Ci ha pensato il Milan prima di prendere Mandzukic e la Juventus che alla fine ha preferito restare così com’è adesso, senza investire a gennaio.

Anche la Roma è stata accostata a Diego Costa vista la difficile situazione con Edin Dzeko, ma alla fine per l’ex Atletico Madrid non ci sarà nessuna squadra italiana ma il suo futuro sarà in Brasile con la maglia del Palmeiras.