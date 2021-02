Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter di Antonio Conte, anche nella sfida contro la Lazio di Simone Inzaghi si è dimostrato un elemento di assoluto valore nella rosa nerazzurra. Una prestazione, quella del danese, che apre anche a nuovi scenari in sede di calciomercato: tutti i dettagli sul centrocampo dell’Inter



L’Inter di Antonio Conte è prima in classifica nel girone di ritorno! L’ultima volta fu il 16 maggio del 2010 quando, a Siena, la squadra di Josè Mourinho alzava il 18esimo scudetto della sua storia ed il secondo titolo di quello, che da lì a qualche giorno dopo, sarebbe stato il primo e unico Triplete di una squadra italiana. Ora però le cose sono nettamente cambiate e, l’Inter di Antonio Conte, è fuori sia dalle competizioni europee che dalla Coppa Italia, con il campionato che resta l’unico e il solo obiettivo in grado di rendere una stagione da mediocre a trionfale.

Nella vittoria di ieri sera contro la Lazio, oltre alle super prestazioni di Lukaku e Lautaro Martinez, spicca anche la gara giocata da Christian Eriksen, sempre più al centro di questa squadra, soprattutto con Vidal ai box per qualche problemino fisico. Il danese, nel giorno del suo compleanno, ha retto alla grande a centrocampo con qualche spunto da campione assoluto anche nei pressi dell’area di rigore avversaria.

Calciomercato Inter, Eriksen convince | Cambia il futuro di Vidal

Con un Eriksen così in palla, Conte ha un’altra freccia nel proprio arco nella lotta per lo scudetto con quasi un girone da giocare ed il derby della Madonnina che si terrà nel pomeriggio di domenica al Meazza. Cambia invece qualcosa, soprattutto in sede di calciomercato, per il futuro di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter. Il giocatore cileno, arrivato dal Barcellona, finora non ha convinto al 100% e, al termine della stagione, il suo addio non sembra un’ipotesi così remota.

Con una mezz’ala del valore di Eriksen infatti, l’Inter potrebbe rinunciare all’ingaggio decisamente pesante di Vidal, considerando anche le prestazioni sottotono messe in mostra dall’ex Juventus, in particolare nella prima parte della stagione e nella fase a gironi di UEFA Champions League.