La Juventus vuole continuare ad essere protagonista in campo europeo con innesti di assoluto valore: torna al lavoro Jorge Mendes

Ancora una sconfitta per Andrea Pirlo alla guida della Juventus. Dopo la vittoria in Supercoppa italiana e dopo aver centrato la finale di Coppa Italia, la compagine bianconera ha perso lo scontro diretto allo Stadio Maradona contro il Napoli grazie alla rete dal dischetto di capitan Insigne. Morata e compagni ci hanno provato per il pareggio, che però non è arrivato con un super Meret, protagonista con parate da applausi. Così il club bianconero è sempre molto attento alle dinamiche sul fronte calciomercato per arrivare a bomber d’Europa.

Calciomercato Juventus, addio Morata: assalto al bomber d’Europa

Nella sessione estiva di calciomercato è arrivato a titolo temporaneo dall’Atletico Madrid l’attaccante spagnolo, Alvaro Morata, con l’esborso di dieci milioni di euro. Inoltre, il club bianconero per acquistarlo dovrebbe sborsare circa 45 milioni di euro oppure estendere anche il prestito fino alla prossima stagione con altri dieci milioni di euro. Finora il centravanti spagnolo, che si trova molto bene a Torino insieme alla moglie Alice Campello e ai figli, non ha entusiasmato più di tanto mettendo a segno soltanto quattro reti in Serie A. Pirlo vorrebbe un bomber implacabile in grado di essere decisivo in ogni partita insieme a Cristiano Ronaldo.

E così potrebbe arrivare la doppia beffa all’Atletico Madrid con il lavoro del noto procuratore portoghese, Jorge Mendes, con la suggestione André Silva, ex Milan, che è tornato a splendere in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Finora il suo bottino è stato straordinario con diciotto gol in 20 presenze nel campionato tedesco: all’attivo anche tre assist decisivi ai propri compagni. La Juventus potrebbe pensare così all’ex centravanti rossonero per rinforzare il reparto offensivo di Andrea Pirlo: l’attaccante portoghese sarebbe finito anche nel mirino dell’Atletico Madrid guidato da Simeone.

Al momento si tratterebbe di un’idea suggestiva per arrivare a giocatori di assoluto valore, capaci di innalzare il tasso tecnico della formazione bianconera.