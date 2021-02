Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato e studia nuove mosse in caso di addio del big: sostituto dalla Serie A!

È una stagione importante quella del Milan, che è partito con obiettivi più tranquilli e con il passare dei mesi si è ritrovato in piena lotta per lo scudetto. I rossoneri infatti hanno conquistato tante vittorie e ora vogliono andare fino in fondo con risultati importanti, provando a battere soprattutto l’Inter che ora sta avanti in classifica di un punto.

Sabato infatti è arrivato un brutto ko contro lo Spezia per 2-0 che ha creato sicuramente qualche dubbio riguardo la possibilità di conquistare il titolo, ma tutto è ancora possibile visto che il distacco con i nerazzurri è sottilissimo e inoltre domenica c’è il derby che potrebbe rivelarsi decisivo in tal senso. Prima però tutte le attenzioni si sposteranno sulla sfida di Europa League per l’andata dei sedicesimi di finale che si giocheranno giovedì contro la Stella Rossa.

Calciomercato Milan, addio Donnarumma: per sostituirlo si pensa a Musso

Mentre la squadra è concentrata sul calciomercato e vuole rialzarsi al più presto dopo la sconfitta con lo Spezia, la società non smette di lavorare sul calciomercato e pensa alle mosse da portare a termine nel mese di giugno. C’è da risolvere anche la situazione riguardante Gianluigi Donnarumma, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno e non ha ancora rinnovato, anche se le parti vorrebbero continuare insieme.

Qualora le trattative dovessero andare male, però, bisognerebbe cercare un suo sostituto e c’è già un piano B. Con l’addio di Donnarumma, infatti, la società sposterebbe tutte le attenzioni su Juan Musso dell’Udinese, che sta impressionando in queste ultime stagioni con parate davvero importanti. Il club friulano in cambio potrebbe chiedere uno tra Kalulu e Hauge, in modo da rinforzare la propria rosa con giovani promettenti per il futuro.

In questa stagione di Serie A, Musso ha collezionato 20 presenze e ha subito 26 reti ma per ben sei volte ha chiuso la gara senza subire gol. Per gli obiettivi dei bianconeri sono comunque numeri positivi.