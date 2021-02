Il Milan continua ad essere molto attivo sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti: addio del big, assalto in Premier

La sconfitta contro lo Spezia è subito da dimenticare per il Milan. I rossoneri, guidati da Stefano Pioli, scenderanno in campo prima in Europa League contro la Stella Rossa per poi affrontare l’Inter nel derby a San Siro. Una settimana importante per il club milanese, che continua ad essere molto attivo anche sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, Lloris verso il PSG: assalto per Donnarumma

Come svelato da “Football Insider” Mauricio Pochettino sarebbe sempre in contatto con il portiere del Tottenham, Hugo Lloris: così in estate potrebbe arrivare l’assalto decisivo del Paris Saint-Germain per accontentare l’allenatore argentino. L’estremo difensore francese entrerebbe così nel suo ultimo anno di contratto e, per non perderlo a parametro zero, lo lascerebbe partire al termine della stagione. Dopo un inizio entusiasmante gli “Spurs“, guidati da Mourinho, non stanno vivendo un ottimo periodo di forma uscendo così dalla zona Europa incredibilmente.

L’idea suggestiva per l’ex allenatore dell’Inter sarebbe quella di provare l’assalto totale a Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan in scadenza di contratto proprio con i rossoneri. La sua situazione è sempre molto complicata con il noto agente, Mino Raiola, sempre al lavoro per trovare un accordo anche con la società italiana. Il rinnovo contrattuale sarebbe in fase di stallo: così alla porta del potente procuratore avrebbero bussato diversi top club d’Europa. Un intreccio di calciomercato entusiasmante con un giro senza precedenti: il portiere italiano sarà titolare anche agli Europei dopo il suo exploit nel corso degli anni. Il Ct Mancini si fida tantissimo delle sue qualità e del suo carisma fuori dal comune per un giocatore del 1999.

Al momento non ci sarebbero trattative in corso con lo stesso “Gigio” Donnarumma che ha sempre dimostrato il suo amore per la maglia rossonera. Fin da giovanissimo è entrato a far parte del settore giovanile trasferendosi così a Milano dal suo paese d’origine Castellammare di Stabia. Ora il suo futuro è sempre incerto.