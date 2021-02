Calciomercato Milan, occhi su Jovic | Nuovo scenario

Il Milan potrebbe muoversi sul calciomercato alla ricerca di un importante colpo in attacco. Attenzione al profilo di ritorno nella big spagnola: di seguito tutte le ultime novità

Il Milan ha iniziato alla grande la stagione, mettendo in serie un ottimo ruolino di risultati che l’ha portato per diverse settimane in testa alla classifica. I rossoneri hanno perso la prima posizione dopo la brutta sconfitta contro lo Spezia, ma il derby contro l’Inter rappresenta un’ottima occasione per rifarsi, proprio contro i cugini. Dai discorsi di campo a quelli sul calciomercato, dove Paolo Maldini continua a seguire diversi nomi interessanti per completare la rosa nel prossimo futuro.

In estate, potrebbe diventare sempre più calda la pista che porta a un importante attaccante. Stiamo parlando di Luka Jovic, talento di proprietà del Real Madrid ma che a gennaio è tornato in prestito all’Eintracht Francoforte. Il bomber sembra aver ritrovato serenità e continuità con la maglia del club tedesco. Ha realizzato, infatti, tre gol in sei partite e sta mettendo in evidenza tutta la sua grande qualità in attacco.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il big verso l’addio | Mourinho tenta il colpo

Calciomercato Milan, occhio al futuro di Jovic: torna al Real Madrid

Il futuro della punta serba andrà comunque valutato attentamente. Ha trovato pochissimo spazio con la maglia del Real Madrid, ma i Blancos non hanno alcuna intenzione di svenderlo. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, infatti, gli spagnoli vogliono rientrare dai 60 milioni di euro investiti per il calciatore e non hanno intenzione di fare sconti. L’Eintracht dovrebbe incassare dalla cessione di André Silva, ma non ha la possibilità di investire quella cifra.

Sul tavolo, intanto, resta sempre il futuro di Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe essere riconfermato. In ogni caso, Jovic è seguito ormai da mesi dal Milan che potrebbero acquistarlo sia per quando l’attaccante svedese non sarà più in campo, sia come sua spalla nella prossima stagione. Ipotesi da verificare alla prova del mercato nei prossimi mesi, intanto le notizie che arrivano dalla Spagna: il ritorno di Jovic al Real a partire dal 30 giugno e un nuovo addio che sembra inevitabile.