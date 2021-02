Il Milan è deluso dalle prestazioni di Mario Mandzukic: staff, tecnico e tifosi si aspettavano un impatto diverso ed ora la sua conferma per la prossima stagione è a rischio

Il Milan sta viaggiando con il freno a mano tirato. Le due sconfitte maturate contro Atalanta e Spezia nelle ultime quattro partite sono costate il primato in classifica e la prossima giornata è in programma il derby scudetto contro l’Inter. I rossoneri arrivano all’appuntamento nel loro momento di forma peggiore: sulla situazione può aver influito anche il mercato di gennaio e le scelte operate dalla società che – al momento – non stanno portando frutti.

Calciomercato Milan, tifosi delusi da Mandzukic

Il Milan si interroga su quanto fatto in sede di mercato e gli arrivi di Meité e Mario Mandzukic non sembrano aver migliorato il valore della rosa. A finire sotto accusa è stato soprattutto il rendimento del croato che ha deluso tutti. Il giocatore è indietro nella condizione e non ha inciso sin da subito come ci si aspettava. L’ex Juventus ha firmato un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League, ma il rapporto potrebbe interrompersi lo stesso se Mandzukic non alzerà il livello delle sue prestazioni.

Schierato quattro volte da mister Pioli in campionato – ma appena per 76 minuti complessivi – Mario Mandzukic può considerarsi un flop del mercato di gennaio. La “maledizione del numero 9” in casa Milan sembra aver colpito anche il croato, criticato dai tifosi per il suo rendimento e sul quale s’interroga già anche l’allenatore. Per lottare fino in fondo per lo scudetto – forse – serviva altro.

Calciomercato Milan, un derby per il riscatto

Il tempo per capovolgere le voci e i giudizi non manca a Mario Mandzukic. Un gol nel derby potrebbe riaccendere l’entusiasmo della piazza e il croato sa come colpire l’Inter. L’attaccante – nella stagione 2018-19 – segnò il gol da tre punti per la Juventus contro i nerazzurri. Il giocatore deve trovare l’intesa vincente con Ibrahimovic e riportare il Milan al livello delle prestazioni di qualche settimana fa.

“Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri: ai tifosi posso solo promettere di fare del mio meglio in ogni partita e di aiutare la squadra in ogni maniera“, aveva dichiarato Mandzukic in sede di presentazione. Dalle parole, ora, bisogna passare ai fatti. Prima che sia troppo tardi.