La Juventus vuole essere protagonista anche sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione: un assalto totale con Ronaldo protagonista!

La Juventus vuole continuare il suo percorso di crescita sotto la gestione di Andrea Pirlo, alla sua prima stagione da allenatore. Il club bianconero vorrebbe anticipare anche le big d’Europa sul fronte calciomercato arrivando a giocatori di assoluto valore. La prossima sessione sarà decisiva per quanto riguarda l’arrivo del top player, ormai seguito da tempo dalla dirigenza torinese per puntellare la rosa a disposizione dello stesso allenatore bresciano.

Calciomercato Juventus, Marcelo cerca casa a Torino

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il terzino brasiliano del Real Madrid, Marcelo, sarebbe sul punto di dire addio al club spagnolo. Cristiano Ronaldo lo conosce molto bene dopo i successi condivisi proprio con la maglia dei “blancos” e gli starebbe anche cercando già casa in vista del prossimo anno. I contatti proseguono ancora in maniera positiva: lo stesso Andrea Pirlo è convinto del possibile affare che riguarda l’esperto giocatore sudamericano, voglioso di una nuova esperienza per quanto riguarda il prosieguo sua carriera.

La scadenza del suo contratto arriverebbe nel giugno 2022, ma il Real Madrid lo lascerebbe partire in estate per non perderlo proprio a parametro zero come potrebbe succedere con Sergio Ramos al termine di questa stagione. Sarebbe un profilo davvero interessante visto che è stato seguito a lungo dal club bianconero nel corso degli anni. Cristiano Ronaldo potrebbe agire da intermediario visto che i due sono molto amici e hanno un ottimo rapporto consolidato da tempo.

Marcelo potrebbe così imitare il percorso di Dani Alves, arrivato a Torino dopo i successi con la maglia del Barcellona: la Juventus acquisterebbe ancora tanta esperienza con il suo possibile acquisto per provare a puntare ancora alla Champions League.