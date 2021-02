Il Milan è alla ricerca di un vice-Theo Hernandez in sede di calciomercato per la prossima stagione: spunta un nome dalla Spagna

Milan senza vetta. È questo il resoconto principale di ciò che si è verificato nella 22esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno rimediato una brutta sconfitta, assolutamente inaspettata, per 2-0 nello scontro sulla carta tutt’altro che proibitivo con la neo-promossa Spezia. Prestazione spenta da parte della squadra di Pioli, che ha permesso all’Inter di conquistare il primo posto in classifica a quota 50 punti, grazie alla preziosa vittoria nel big match con la Lazio. Difficoltà, quindi, per la società in campionato, che ha alcune questioni da risolvere anche in sede di calciomercato. In particolare, Maldini e la dirigenza sono in cerca di un vice-Theo Hernandez, visto che il riscatto di Dalot dal Manchester United sembra sempre meno probabile. L’ultima idea sarebbe un nome dalla Spagna.

Calciomercato Milan, Olivera per il vice-Theo Hernandez

Il Milan non perde di vista il calciomercato. L’arrivo della squadra in Champions League nella prossima stagione è sempre più probabile e la società cerca dei colpi per rinforzare e completare la rosa, in modo da affrontare al meglio la nuova annata. In particolare, Maldini vorrebbe da tempo un profilo idoneo per il ruolo di vice-Theo Hernandez e tra le varie opzioni ci sarebbe un giocatore della Liga: si tratta di Mathias Olivera, terzino in forza al Getafe.

Come rivelato da diversi media spagnoli, la società lombarda starebbe pensando seriamente all’acquisto dell’uruguagio (sostituendo Dalot che dovrebbe far ritorno allo United) per garantire riposo durante i vari impegni al titolare francese. Lo scorso anno il 23enne sudamericano ha regalato prestazioni di assoluto spessore, tanto che il suo valore di mercato è cresciuto esponenzialmente. L’ex Albacete, che fino ad ora ha raccolto 19 presenze tra Liga e Coppa del Re, avrebbe in mente, quindi, di compiere il salto di qualità nella sua carriera durante la prossima estate.

I rossoneri potrebbero, perciò, fare al caso suo per proseguire il cammino. Si tratta, inoltre, di un calciatore duttile: il suo ruolo naturale è il terzino sinistro, ma all’occorrenza può giocare anche da centrocampista di sinistra con una difesa a tre. Il club spagnolo, però, non vorrebbe privarsi dell’esterno basso: Olivera ha una clausola da 20 milioni di euro nel contratto (in scadenza nel 2023) e gli azzurri pare vogliano il pagamento della stessa. Vedremo se il Milan tenterà l’affondo, cercando la soluzione migliore per provare a convincere il Getafe.