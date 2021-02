Dopo l’infortunio di Chiellini nella gara con il Porto, arriva l’esito degli esami: escluse lesioni per il difensore centrale

Non è stata sicuramente una serata semplice per Giorgio Chiellini e la sua Juventus. I bianconeri hanno perso per 2-1 nella casa del Porto nella gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e il difensore centrale ha dovuto abbandonare il campo anzitempo a causa di un infortunio.

Quest’oggi Chiellini si è sottoposto a degli esami che hanno comunque escluso lesioni al polpaccio destro. Ecco il comunicato della società: “Giorgio Chiellini è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

La Juventus spera di rivedere subito in campo il proprio numero 3 per dirigere la difesa da leader come al suo solito.