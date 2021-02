Morata sta deludendo in casa bianconera e la Juventus potrebbe tornare alla ricerca del centravanti: è stato offerto un attaccante svincolato

Brutta prestazione della Juventus anche in Champions League. Nell’andata degli ottavi di finale contro il Porto ci si aspettava una vittoria da parte della compagine bianconera, ma così non è stato. La squadra è andata subito in difficoltà a causa di un clamoroso errore di Bentancur, che ha portato in vantaggio i padroni di casa. I portoghesi hanno, poi, vinto il match per 2-1. Lo scontro di ieri è stata la dimostrazione di come al club serva un centravanti, visto anche il periodo deludente che sta affrontando Morata. Nel frattempo, alla società sarebbe stato offerto, in sede di calciomercato, un attaccante svincolato, ma la ‘Vecchia Signora’ pare abbia rifiutato tale proposta.

Calciomercato Juventus, offerto Diego Costa: no dei bianconeri

La Juventus potrebbe tornare alla ricerca di un centravanti. Le prestazioni di Morata stanno deludendo e l’assenza di una punta ieri contro il Porto per gran parte del match è un’ulteriore dimostrazione di come la squadra necessiti di questo elemento in rosa. Diversi i nomi che potrebbero fare al caso della ‘Vecchia Signora’ in vista della prossima estate. Intanto, pare sia stato offerto un attaccante alla società targata Agnelli: si tratta di Diego Costa, giocatore, attualmente, svincolato già accostato in passato ai bianconeri.

L’ultima esperienza per il 32enne è stata con la maglia dell’Atletico Madrid ed è libero dal 29 dicembre 2020, dopo aver risolto il contratto con i rossobianchi. La dirigenza, però, avrebbe rifiutato questa proposta. Il motivo è da ricondurre all’impossibilità di aggiungere lo spagnolo in lista Champions League, competizione che il club punta a vincere e in cui un riferimento offensivo è di fondamentale importanza.

Niente futuro a Torino, quindi, per Costa. La Juventus dovrà presumibilmente continuare a guardarsi attorno per portare un gran nome in quel ruolo, specialmente se Morata continuerà a fornire prestazioni non all’altezza. In stagione, fino ad ora, ha raccolto 29 presenze condite da 13 gol e 10 assist tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Troppo poco per le ambizioni del club, che andrà molto probabilmente alla ricerca di un sostituto.