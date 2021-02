La Juventus è a lavoro per rinforzare il centrocampo di Andrea Pirlo e uno dei primi obiettivi nella lista della spesa è un giovanissimo talento francese

La Juventus continua a non convincere e a perdere punti fondamentali, in campionato così come in Champions League. In una settimana è arrivata la sconfitta col Napoli in campionato e con il Porto in Champions League anche se il gol di Federico Chiesa tiene più che vive le speranze di qualificazione per i bianconeri in vista della gara di ritorno. Molti giocatori non convincono al società e soprattutto a centrocampo si sono evidenziate delle lacune evidenti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Pirlo in bilico | Il nuovo allenatore porta il bomber

Proprio il centrocampo è il reparto sul quale la società ha più urgenza di intervenire sul mercato e la dirigenza bianconera sta già monitorando alcuni profili per giugno. Uno di questi è Eduardo Camavinga, il giovane centrocampista francese, di origini congolesi, classe 2002 del Rennes, già nel giro della nazionale francese maggiore con il quale ha debuttato a settembre 2020.

Calciomercato Juventus, occhi su Camavinga | Tutti lo vogliono

Il giovane 18enne si è messo in mostra in Ligue 1, attirando l’attenzione di numerosi club europei. Considerato uno dei prospetti più talentuosi del calcio francese ha già diverse squadre con gli occhi puntati, tra cui il Psg. Il club più in vantaggio sembra essere il Real Madrid, soprattutto per il forte interesse del connazionale Zinedine Zidane. La Juventus, però, è tra le pretendenti, in quanto la società lo considera un profilo ideale per rinforzare il centrocampo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, il big vuole partire | Occasionissima in attacco

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sfuma il super colpo | Addio a Pogba

L’agente del giovane centrocampista ha dichiarato apertamente che attualmente non c’è nessuna trattativa in ballo e che il suo assistito al Rennes, ma che qualora andasse via sarebbero tanti i club tra cui poter scegliere. Lo stesso agente ha fissato il prezzo per Camavinga, 50 milioni di euro per prelevarlo dal suo attuale club, come riportato da ‘news.direttagol.it’. Certamente una cifra piuttosto alta per un giovanissimo, ma la Juventus potrebbe valutare di fare cassa con delle uscite per puntare forte sul francese.