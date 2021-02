Per il dopo Pirlo, la Juventus ci prova ancora con Simone Inzaghi che potrebbe portare con sé anche la Scarpa d’oro 2020 Immobile

La panchina di Andrea Pirlo traballa un bel po’, soprattutto dopo gli due risultati arrivati in casa Juventus. La sconfitta in Champions League con il Porto e quella in campionato con il Napoli stanno facendo rivalutare molte scelte alla dirigenza bianconera, che potrebbe intervenire in maniera decisa sul calciomercato. Il primo a finire nella lista dei desideri è sicuramente l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, corteggiato da tempo. Ma dai capitolini potrebbe arrivare anche il bomber Ciro Immobile. Lotito permettendo, ovvio.

Calciomercato Juventus, Inzaghi per il dopo Pirlo | Si porta con sé anche il bomber

Che Andrea Pirlo fosse una scommessa era chiaro a tutti, anche ai dirigenti della Juventus. Dopo un inizio non male, sono le ultime due partite contro Porto e Napoli però ad aver incrinato la fiducia riposta dai bianconeri sul ‘Maestro’. E quindi iniziano a circolare dei nomi per un sostituto all’altezza del compito. Fabio Paratici, il ds della Juventus, ha da sempre in mente il suo ‘amico’ Simone Inzaghi, che sta facendo molto bene da qualche anno sulla panchina della Lazio.

Dal canto suo, l’allenatore piacentino ha un rinnovo pronto sul tavolo con i biancocelesti che ancora non firma, nonostante il grande amore che prova per il club di Claudio Lotito. Che siano le sirene del mercato, che siano le cifre a non convincerlo, la situazione è ancora in stallo. Motivo per cui la Juventus potrebbe infilarsi agevolmente per strapparlo alla concorrenza.

Non è tutto, però. Se Inzaghino dovesse arrivare alla corte degli Agnelli, potrebbe portare con sé il suo gioiello più splendente: Ciro Immobile. Tra i due si è creato un ottimo feeling, e i numeri a cui l’attaccante di Torre Annunziata ci ha abituato sono sicuramente un ottimo biglietto da visita per i torinesi.

Certo, Lotito non farà andare via molto facilmente la Scarpa d’oro del 2020. Il costo del cartellino di Immobile è valutato dal patron biancoceleste intorno ai 55 milioni. Un investimento non da poco per la Juventus.