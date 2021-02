Juventus, emergenza in difesa | Pirlo ha gli uomini contati: la situazione

Torna l’emergenza infortuni, in particolare in difesa, per Pirlo: la situazione in casa Juventus e tutte le soluzioni a disposizione dell’allenatore

La Juventus esce sconfitta e con le ossa rotte dalla trasferta di Champions League contro il Porto. Un’altra falsa partenza per i bianconeri nell’andata degli ottavi di finale, come due anni fa con l’Atletico Madrid e nella passata stagione con il Lione. La squadra di Pirlo sarà chiamata ad un’altra rimonta il prossimo 9 marzo, ma nel frattempo perde altri pezzi importantissimi. A Cuadrado e Arthur, già infortunati, si sono infatti aggiunti due difensori, Bonucci e Chiellini. Entrambi ne avranno per almeno un paio di settimane e puntano al match di ritorno contro i portoghesi. In attesa del pieno recupero di Dybala, con il ritorno del campionato le principali preoccupazioni di Pirlo sono dunque rivolte alla difesa. Nelle prossime settimane, infatti, l’allenatore avrà gli uomini contati soprattutto nel reparto arretrato. Ecco la situazione in casa bianconera e tutte le soluzioni a disposizione di Pirlo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, emergenza difesa | Solo quattro difensori, più Frabotta e Dragusin, a disposizione

Gli esami a cui è stato sottoposto questa mattina Chiellini hanno escluse lesioni al polpaccio. Tuttavia, il capitano bianconero non rientrerà prima di marzo e del ritorno contro il Porto. Gli stessi tempi di recupero di Cuadrado e Bonucci. Nelle prossime quattro partite di campionato contro Crotone, Verona, Spezia e Lazio Pirlo avrà dunque a disposizione solo quattro difensori della prima squadra: Danilo, che è anche in diffida, Demiral e de Ligt come centrali e Alex Sandro a sinistra, oltre ai due Under 23 Frabotta e Dragusin. L’allenatore sarà così costretto a chiedere un ulteriore sforzo ai suoi difensori disponibili, sperando in nessun nuovo stop che complicherebbe ulteriormente la situazione.

In questo contesto, almeno il calendario sorride ai campioni d’Italia in carica e già contro il fanalino di coda Crotone, ad esempio, non è da escludere l’impiego di Frabotta sulla fascia sinistra. In ogni caso, la coperta è già cortissima in difesa e il tecnico incrocia le dita. Sono settimane decisive per la stagione dei bianconeri.