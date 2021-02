La Juventus pensa al mercato di giugno e valuta le occasioni: in attacco è in bilico il futuro di Morata e dalla Francia spunta un nome a costo zero

La Juventus deve rinnovarsi in estate per tornare a primeggiare in Italia ed in Europa. Mister Andrea Pirlo fatica a compattare i reparti tra loro e la squadra latita su tutti i fronti. Sotto accusa è finito anche l’attacco, scarso a livello numerico e di rendimento: i gol arrivano quasi e solo da Cristiano Ronaldo e la società è pronta ad intervenire sul mercato per cercare di risolvere la situazione.

Calciomercato Juventus, occasione Depay

Andrea Pirlo ha solo Alvaro Morata come prima punta di ruolo e quando lo spagnolo è stato indisponibile, la Juventus è stata costretta a convocare – o mandare in campo – alcuni giovani della Primavera. Troppo poco per una squadra che ha obiettivi importanti. Paulo Dybala non riesce a trovare continuità e in estate sarà necessaria una svolta. La partita di Champions League contro il Porto ha reso evidente la mancanza di incisività sotto porta e ora la dirigenza medita sul da farsi.

La Juventus farà mercato e una ghiotta opportunità arriva dalla Francia. Come riporta ‘Il Corriere di Torino’, infatti, Memphis Depay lascerà l’Olympique Lione e il club bianconero è pronto all’assalto. L’olandese, classe 1994, va in scadenza a giugno con i francesi e non sembra intenzionato a rinnovare. Il suo innesto a costo zero sarebbe un colpo eccellente per un calciatore capace di 13 gol e 6 assist in 25 presenze stagionali.

Calciomercato Juventus, a rischio il riscatto di Morata

Depay è nell’occhio delle big e sul giocatore ci sarebbe forte anche l’interesse del Barcellona. L’olandese ha messo i catalani in cima alla lista delle preferenze, ma la Juventus potrebbe superarne la concorrenza offrendo al giocatore un contratto da 5 milioni all’anno. L’arrivo dell’olandese escluderebbe il riscatto di Alvaro Morata, giunto in prestito dall’Atletico Madrid e per il quale servirebbero 45 milioni per tenerlo a Torino.

L’operazione permetterebbe alla Vecchia Signora di risparmiare diverso denaro, investibile poi in una seconda punta per rinnovare – e ringiovanire – del tutto il reparto offensivo a disposizione di mister Pirlo. La Juventus ci riflette in attesa di sferrare l’attacco decisivo.