Calciomercato, Paredes verso la big spagnola | La Juventus si allontana

Il futuro del calciatore potrebbe essere in Spagna dopo le prestazioni dell’ultimo periodo. La Juventus potrebbe doversi orientare su altri profili sul calciomercato: gli ultimi aggiornamenti

La Juventus è stata oggetto di grandi critiche nell’ultimo periodo dopo i KO inaspettati contro Napoli e Porto. Le attenzioni si sono concentrate, in particolare, sulle prestazioni del reparto offensivo della squadra di Andrea Pirlo, ma anche il centrocampo è stato oggetto di forti accuse. Proprio per questo i bianconeri restano alla finestra per diversi nomi di primo livello per rinforzare la zona nevralgica del campo e tra questi è spuntato anche quello di Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino è reduce da una prestazione straordinaria contro il Barcellona in Champions League con la maglia del PSG. L’ex Roma ha dimostrato tutte le sue qualità nella gestione della sfera e nella conduzione del possesso palla, al fianco di un Marco Verratti particolarmente ispirato. Una regia che farebbe comodo a diversi club in ottica calciomercato e tra questi c’è certamente la Juventus che da mesi è accostata al ragazzo. L’inserimento di una big spagnola, però, potrebbe sparigliare le carte: ecco le ultime novità.

Calciomercato Juventus, Paredes si allontana: spunta il Real Madrid

Il futuro di Paredes potrebbe essere, dunque, in Spagna e in particolare con la maglia del Real Madrid. Secondo quanto riporta ‘don balon’, infatti, i Blancos l’avrebbero individuato come elemento ideale per rinforzare il centrocampo. L’argentino occuperebbe la zona di campo al fianco di Casemiro, completando una mediana di grande qualità e quantità. Si sfilerebbe parallelamente dalla lista il nome di Paul Pogba che era stato accostato alla squadra di Zidane da diversi mesi.

Secondo quanto emerge dalla Spagna, inoltre, Real Madrid e PSG avrebbero un patto di “non aggressione”: l’affare potrebbe concludersi dunque attraverso scambi che potrebbero soddisfare entrambe le parti in causa. Un colpo che taglierebbe fuori la Juventus dalla corsa al calciatore e che costringerebbe Paratici a orientarsi su altri profili per rinforzare il centrocampo. Vedremo quali saranno, a questo punto, i piani della Vecchia Signora nella sessione estiva.