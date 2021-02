Possibile duello di mercato in vista tra Juventus e Milan per il trequartista statunitense messo in vendita dal Chelsea

Si prospettano diversi duelli di mercato in estate per un giugno che sicuramente offrirà più opportunità rispetto a gennaio dove tutti i club hanno dovuto rinunciare a grandi operazioni. In particolare in Serie A Juventus e Milan sono due delle squadre più attive e stanno già lavorando a possibili innesti per rinforzare le rispettive rose.

Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese ‘Sun’ il Chelsea avrebbe messo sul mercato lo statunitense Christian Pulisic. L’ex Borussia Dortmund non sembra rientrare nei piani tecnici di Thomas Tuchel e diversi club potrebbero farsi sotto. Dopo una grande annata sotto la guida di Frank Lampard chiusa con una ‘doppia-doppia’ come si direbbe nel basket (11 gol e 10 assist), la stagione 2020/21 sta andando al di sotto delle aspettative per il classe ’98 con un solo gol segnato in 15 partite di Premier League. Juventus e Milan starebbero pesando di sfruttare l’occasione ma il valore di mercato ma il Chelsea non è disposto a fare sconti.

Calciomercato, Juventus e Milan pensano a Pulisic | La richiesta del Chelsea

Il valore del cartellino di Pulisic è di circa 45-50 milioni, cifra piuttosto fuori portata per le big italiane ma non impossibile. Il modo per arrivarci è quello dell’inserimento di alcune contropartite tecniche per ammortizzare il costo dell’operazione, Thomas Tuchel apprezza Ismael Bennacer sin dai tempi del Psg, i rossoneri potrebbero venire incontro alle richieste dei Blues per arrivare allo statunitense che farebbe molto comodo al club di Pioli per la sua duttilità: ala destra ma anche trequartista.

La Juventus, d’altro canto potrebbe inserire Merih Demiral sfruttando la necessità del Chelsea di rinforzare il reparto difensivo. Non è esclusa però una trattativa che comprenda Paulo Dybala. L’argentino è sempre più ai margini dei piani tecnici di Pirlo e potrebbe decidere di cogliere l’opportunità di giocare in Premier League. Le alternative non mancano ma altre squadre sicuramente diranno la loro per cercare di accaparrarsi il talento del giovane Pulisic.