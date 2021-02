Merih Demiral, difensore centrale turco della Juventus di Andrea Pirlo, continua ad inanellare buone prestazioni. Anche nella vittoria interna contro il Crotone, l’ex Sassuolo non ha fatto sentire l’assenza di Leonardo Bonucci, titolare sulla carta della Vecchia Signora insieme a Matthijs de Ligt



La Juventus è ripartita nel segno di Cristiano Ronaldo. I bianconeri, reduci dalla sconfitta contro il Porto di Sergio Conceicao, si sono riscattati all’Allianz Stadium contro il Crotone di Giovanni Stroppa per merito della doppietta dell’asso portoghese che, in questo campionato italiano di Serie A, si contende lo scettro di re dei bomber con Romelu Lukaku, gigante dell’Inter di Antonio Conte.

Fra le note liete della serata della Vecchia Signora c’è di sicuro quella legata alla solidità difensiva della squadra di Andrea Pirlo. Gianluigi Buffon, esperto estremo difensore, ha collezionato un altro clean sheet nel ruolo di vice-Szczesny, ma soprattutto, Merih Demiral, difensore centrale turco maturato nel Sassuolo, ha proseguito la sua striscia di ottime prestazioni. Il giovane membro della retroguardia juventina ha preso il posto di Leonardo Bonucci, ancora alle prese con un infortunio, e, il suo rendimento di altissimo livello sia in Italia che in Europa, potrebbe portare la Juventus a fare delle clamorose riflessioni in vista della prossima estate di calciomercato.

Calciomercato Juventus, brilla Demiral | E Bonucci?

Un Demiral così fa pensare molto la Juventus in relazione al futuro in bianconero di Leonardo Bonucci, rientrato alla Juventus dopo la parentesi nel Milan nell’estate del 2018. L’originario di Viterbo è un classe 1987 ed ha un contratto in scadenza con la Vecchia Signora nel 2024. La sua valutazione di mercato si aggira fra i 10 ed i 15 milioni di euro ed ha molti estimatori, soprattutto all’estero: uno su tutti, Pep Guardiola, manager del Manchester City.

In questa stagione, in Serie A, Bonucci ha collezionato 18 gettoni con la Juventus mettendo a segno due reti e fornendo un assist ai suoi compagni di squadra.