Il calciomercato non dorme mai. Le big d’Italia, Inter e Juventus, sarebbero già pronte a sferrare l’assalto per il super colpo in attacco

Ancora pochi mesi, poi si aprirà la sessione estiva di calciomercato. Inter e Juventus sarebbero già al lavoro per puntellare la rosa a disposizione, rispettivamente di Antonio Conte ed Andrea Pirlo. Possibili colpi importanti a parametro zero con il contratto di top player in scadenza nel prossimo giugno. Suggestioni significative per arrivare così a rinforzare le compagini italiane, vogliose di tornare ad essere protagonista soprattutto in campo europeo con campioni di assoluto livello.

Calciomercato Inter e Juventus, dalla Spagna: suggestione Aguero

Da una parte c’è l’Inter, uscita dalla Champions e dalla Coppa Italia, che vuole tornare a trionfare in Italia con l’assalto decisivo allo Scudetto; dall’altra la Juventus, che ha perso in trasferta contro il Porto in Champions League: la sfida di ritorno a Torino sarà decisiva per il futuro dei bianconeri.

Come svelato in anteprima dal programma spagnolo “El Chiringuito” Inter e Juventus sarebbero in corsa per arrivare all’attaccante argentino del Manchester City, Sergio Aguero. A giugno scadrà il suo contratto con il club inglese e non si è parlato mai di rinnovo: il suo addio è soltanto questione di tempo. E così per le due compagini italiane sarebbe davvero un colpo da urlo a parametro zero per rinforzare il reparto offensivo con un giocatore d’alta classe. Sulle sue tracce ci sarebbero anche PSG e Barcellona, pronte a chiedere informazioni al suo entourage in vista della prossima stagione.

I prossimi mesi saranno decisivi per capire le intenzioni de “El Kun“, che ha collezionato soltanto 141 minuti in Premier League senza trovare la via del gol nel campionato inglese. All’età di 33 anni che compirà a giugno, Aguero potrebbe pensare così ad una nuova ed entusiasmante avventura per gli ultimi anni della sua carriera ricca di successi.