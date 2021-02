Calciomercato Inter, addio Lukaku | Pronta l'offerta dalla Spagna

L’Inter potrebbe dire addio a Romelu Lukaku la prossima estate: pronta l’offerta del Real Madrid, alla ricerca di un attaccante

Tante sono le critiche che ha ricevuto Romelu Lukaku nel corso delle ultime stagioni. Il centravanti belga, ‘accusato’ di mancare agli appuntamenti importanti -come la finale di Europa League o la sfida Champions con lo Shakhtar-, sta disputando un grandissimo campionato. Il gol al Milan è solo l’ultima delle prodezze realizzate in questa stagione. La squadra nerazzurra è volata a +4 sui cugini rossoneri, vincendo uno scontro diretto forse decisivo per la lotta allo scudetto.

Lukaku questa stagione ha segnato 23 gol in tutte le competizioni, siglando anche 5 assist in 30 partite. Numeri da capogiro, con Conte che ha l’obiettivo di vincere lo scudetto dopo l’uscita dalla Champions e dalla Coppa Italia. Ma vista la stagione molto particolare del club, il belga potrebbe andar via. L’Inter infatti è alle prese con diversi problemi economici e non è escluso che arrivi una super offerta per Lukaku.

Inter, il Real Madrid è su Lukaku

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il Real Madrid ha messo gli occhi su Romelu Lukaku. I principali obiettivi dei Blancos sono Kylian Mbappé ed Erling Haaland, ma il loro costo è giudicato eccessivo. Il momento finanziario del club di Florentino Perez non è dei migliori, soprattutto per colpa della pandemia. Decidere di puntare su uno dei due giocatori, significherebbe svenarsi investendo troppo. E qui subentra il centravanti dell’Inter, considerato come una sorta di ‘Piano C‘. Anche il Manchester City sembra interessato a Lukaku e probabilmente farà la sua offerta già la prossima estate, visto che Aguero è destinato ad andar via.

Karim Benzema sembra aver concluso l’esperienza al Real Madrid, dunque Perez deve necessariamente acquistare un centravanti. L’Inter valuta Lukaku sui 90 milioni di euro, ma dalla Spagna riferiscono che il Real potrebbe chiudere per una cifra più vicina ai 70 milioni.