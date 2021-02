Il calciomercato per la prossima stagione del Milan potrebbe vedere sfumare un obiettivo: club pronto al riscatto

Ancora bisogna digerire la pesante sconfitta di ieri nel derby contro l’Inter in casa Milan. Infatti i tre gol rimediati ieri hanno portato i rossoneri a vedersi allontanare il primo posto in classifica, ora distante quattro punti. Inoltre i rossoneri giovedì dovranno cercare di portare a casa la qualificazione agli ottavi di Europa League contro lo Stella Rossa dopo il 2-2 rimediato a Belgrado, proiettandosi poi al big match con la Roma di domenica prossima.

Impegni ravvicinati ed infortuni che mettono in debito d’ossigeno la squadra di Stefano Pioli. Così la società rossonera nel frattempo lavora per trovare nuovi rinforzi per la prossima stagione, mettendo nel mirino un terzino dalla Spagna che interessa da tempo. Ma la situazione potrebbe farsi più complicata. Il club è pronto a spingere per il riscatto.

Calciomercato Milan, Emerson Royal si allontana: il Betis pronto a riscattarlo

Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma sarà fondamentale per i club iniziare sin da ora a pianificare i possibili colpi per la prossima stagione. In casa Milan infatti si cominciano a cercare rinforzi per la fascia destra, dove ha ritrovato un ottimo Davide Calabria, ma servono alternative importanti. Proprio su questa zona del campo si continua ad osservare il terzino che milita nel Betis, Emerson Royal, finito nel mirino dei rossoneri da tempo.

In questa stagione il calciatore classe 1999 ha disputato 24 partite tra campionato e Copa del Rey, mettendo a segno 2 gol e 2 assist. Il brasiliano ha attirato su di sé l’interesse di diversi club oltre al Milan, come il PSG di Mauricio Pochettino. Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, il Betis vorrebbe cercare di blindare il calciatore arrivato in prestito dal Barcellona pagando il riscatto. Così il club di Siviglia sarebbe pronto a presentare ai catalani un’offerta da 9 milioni di euro, oltre ai 6 milioni già pagati per il prestito, per riscattare a titolo definitivo il calciatore. In questo modo il Milan vedrebbe sfumare l’obiettivo sulla fascia.