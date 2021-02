Calciomercato Milan, Theo Hernandez può partire | Il fattore decisivo

Il Milan potrebbe perdere uno dei big della rosa di Stefano Pioli la prossima estate sul calciomercato. Il calciatore sarebbe pronto all’addio se non si verificasse una condizione essenziale: ecco i dettagli



Il Milan è stato sconfitto dall’Inter nel derby che significava tanto in ottica Scudetto. I rossoneri hanno subito i nerazzurri in diverse fasi del gioco, poi sono stati anche sfortunati a inizio ripresa, quando Handanovic ha neutralizzato in tre occasioni il possibile pari. Un 0-3 comunque netto nello scontro diretto che potrebbe anche ridisegnare i piani in ottica mercato per alcuni big della squadra.

Anche oggi Theo Hernandez è stato uno degli ultimi a mollare, sebbene il Milan abbia sofferto molto in fase difensiva. Il laterale basso fino ad oggi ha disputato una stagione sontuosa, caratterizzata anche da 4 gol e 4 assist in Serie A. Le sue discese palla al piede sono spesso incontenibili e hanno rappresentato un’arma letale a disposizione di Stefano Pioli. Il terzino è, dunque, uno dei perni da cui il Milan dovrà ripartire dopo una settimana molto difficile sotto il profilo del gioco e dei risultati, ma le prospettive sul calciomercato potrebbero cambiare e dunque anche il suo futuro.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, cifre folli per il rinnovo | La richiesta del giocatore

Calciomercato Milan, occhio al futuro di Theo Hernandez: nuovo scenario

Il Milan è partito alla grande in questa stagione, piazzandosi per diverse settimane in vetta alla classifica e mettendo in mostra un calcio semplice, ma ben organizzato. I recenti risultati, però, con 4 sconfitte nelle ultime 8 partite allarmano in vista del finale di stagione. In caso di tracollo sul campo e se i rossoneri non dovessero neanche entrare in Champions League, il futuro cambierebbe radicalmente.

Difficile che un profilo come Theo Hernandez possa restare in rossonero senza giocare nella massima competizione europea. Scenari e prospettive ancora premature, ma tremendamente concrete. Vedremo se il Milan alla fine riuscirà a restare in piena corsa per lo Scudetto o a blindare un posto in Champions League. Ne va anche del futuro del suo big.