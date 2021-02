La posizione del tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, è in bilico: l’annuncio del nuovo allenatore avviene in diretta

Continua il periodo difficile per il Napoli. Infatti gli azzurri nelle ultime sei partite hanno vinto solamente due volte, contro il Parma e contro la Juventus, ma le ultime due sconfitte contro Granada ed Atalanta pesano particolarmente. Tra due giorni i partenopei si giocheranno la qualificazione agli ottavi di Europa League, ma dovranno tentare di ribaltare il 2-0 subito in Spagna. Nel caso in cui l’impresa non riuscisse sarebbe davvero complicata la situazione per Gennaro Gattuso. Nel frattempo continuano a circolare diversi nomi intorno all’orbita azzurra, ma la preferenza viene svelata in diretta.

Calciomercato Napoli, Specchia annuncia: “Spalletti per gli azzurri”

In questi giorni si è discusso molto del futuro sulla panchina del Napoli. Infatti la stagione azzurra non sta andando come ci si aspettava, e Gennaro Gattuso continua a vedere la propria posizione più che in bilico. A dire la propria opinione su quale decisione dovrebbe prendere il Napoli è il dirigente ed osservatore Paolo Specchia, che ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ prima ci va pesante con Gattuso: “Sicuramente è sopravvalutato, penso che tutti lo capiscano. I campioni del mondo godono di un privilegio incredibile, come Pirlo”. Poi annuncia la propria preferenza: “Secondo voi un allenatore come Luciano Spalletti, che adora il pubblico caldo, non verrebbe a Napoli? Sempre che esista un progetto. Lui è il profilo giusto per la sua grande personalità”.

Anche su Leonardo Semplici ci va pesante affermando: “È sopravvalutato, mi piace un allenatore che lavora di più. Sono contento sia andato a Cagliari, perché io lavoro a Torino, rivale dei sardi. Se ci fosse andato Andreazzoli avrei temuto”.