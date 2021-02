Milan e Juventus proveranno a monitorare costantemente i possibili acquisti in vista della prossima stagione: suggestione in casa Barcellona

Saranno mesi decisivi in casa Milan e Juventus. Non solo per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere in vista delle prossime settimane, ma anche sul fronte calciomercato per arrivare a top player di assoluto valore per la prossima stagione. E così sarebbe nata così la suggestione per il giocatore del Barcellona, che potrebbe partire in estate a causa dei problemi finanziari del club catalano.

Calciomercato Milan e Juventus, suggestione Sergi Roberto

Come svelato dal portale “Barcauniversal.com” tra le possibili cessioni del Barcellona ci sarebbe anche il jolly Sergi Roberto, nato centrocampista e poi si è tramutato in terzino destro. Il suo contratto scadrà il prossimo anno, ma ha una clausola rescissoria di ben 500 milioni di euro. Uno dei capitani della compagine spagnola, sulle sue tracce ci sarebbero anche top club d’Europa, come Juventus, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, PSG e anche il Milan potrebbe pensare al suo acquisto.

Le sue qualità sono indiscusse, ma quello che risalta di più per il giocatore spagnolo è la duttilità visto che può agire in diverse posizioni tra difesa, centrocampo e anche come esterno d’attacco in emergenza.

Un colpo suggestivo per puntare sempre di più ad obiettivi di prima fascia. Milan e Juventus continueranno ad essere protagoniste anche sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di talento. Sergi Roberto è uno della lunga lista dei dirigenti rossoneri e bianconeri in vista della prossima stagione. Il centrocampista spagnolo potrebbe così dire addio al Barcellona, che sarà costretto a vendere per la crisi economica.