Calciomercato Napoli, addio Gattuso e Giuntoli | Il piano di De Laurentiis

Il futuro della panchina del Napoli pare sempre più in bilico. De Laurentiis sembra avere ben chiare le idee per i partenopei: occhio allo scenario per Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli

Il Napoli prosegue la sua corsa in campionato e Europa League, ma non con poche difficoltà. I partenopei sembravano essersi ripresi dopo la vittoria contro la Juventus in campionata. In realtà, subito dopo sono arrivate due batoste pesanti per mano di Granada e Atalanta che hanno riaperto le discussioni sul futuro di Gennaro Gattuso. Da settimane si parla ormai di come i rapporti tra l’allenatore e il Presidente Aurelio De Laurentiis si siano incrinati e i risultati che stentano a trovare continuità riaprono le discussioni sul futuro dell’allenatore ex Milan.

In molti lo accusano di errori gravi, soprattutto nel match contro l’Atalanta e anche molti tifosi hanno chiesto a gran voce il suo addio. La situazione sembra parecchio esplosiva e potrebbe degenerare nelle prossime settimane, qualora non si dovesse invertire la rotta. Uno scenario che De Laurentiis, sempre più ansioso e nervoso di perdere il treno per le competizioni europee, vuole assolutamente scongiurare.

Calciomercato Napoli, le ultime sulle eventuali dimissioni di Gattuso: la scelta di De Laurentiis

Il patron si divide tra presente e futuro con la priorità di terminare al meglio la stagione. Proprio per questo, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’esonero al momento è da escludere. De Laurentiis non ha intenzione, infatti, di di ripiegare su traghettatori da qui al termine della stagione, anzi punta su profili a lungo termine per il prossimo anno come Juric o Italiano che si stanno mettendo in grande evidenza in questa stagione.

Se, invece, dovesse essere Gattuso a dare le dimissioni certamente De Laurentiis non le respingerebbe e in quel caso il nome su cui puntare sarebbe quello di Rafa Benitez. Si tratta comunque di un’ipotesi decisamente remota dato che già il tecnico ex Milan aveva scartato quest’eventualità. Da stabilire anche il futuro di Cristiano Giuntoli: anche l’addio del dirigente è praticamente certo a fine anno. Uno scenario rivoluzionario per De Laurentiis e il piano, ma prima c’è da concludere al meglio la stagione.