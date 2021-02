Calciomercato Napoli, svolta Gattuso | Fiorentina alla finestra

Gennaro Gattuso sembra in procinto di lasciare il Napoli: a fine anno c’è la possibilità di andare alla Fiorentina

Il Napoli finora sta vivendo un pessimo periodo con Gennaro Gattuso alla sui guida. Cominciano a essere tante le sconfitte stagionali, due di queste sono costate la Supercoppa contro la Juventus e la Coppa Italia. Contro l’Atalanta la prestazione nel primo tempo è stata pessima, mentre nella ripresa le cose sono leggermente migliorate. Troppo poco, però, per conquistare la finale. e domani ci sarà la sfida alla Juve. Ma ‘Ringhio’ è un allenatore giovane, che ha anche vinto una Coppa Italia l’anno scorso. Molto difficile che resti fermo, anche perché alcuni suoi colleghi stanno andando molto male.

Napoli, Fiorentina alla finestra per Gattuso e Politano

Uno di questi è Cesare Prandelli, attualmente alla Fiorentina. Subentrato nel corso di questa stagione a Beppe Iachini, non ha svoltato la stagione della viola. Gli investimenti di Commisso ci sono stati, ma la guida tecnica ha deluso e la classifica non è delle migliori, anche se è migliorata rispetto a qualche mese fa. Il patron della viola, una volta archiviata questa stagione, dalla prossima potrebbe pensare a un nuovo allenatore per ripartire con un progetto più ambizioso.

Il nome che farebbe al caso della Fiorentina è quello di Gennaro Gattuso, vero e proprio maestro nel salvare le barche che affondano. Alla viola manca il suo spirito, che nelle ultime settimane il suo Napoli ha però perso. Tuttavia, bisogna anche valorizzare gli aspetti del Ringhio allenatore: i partenopei con Ancelotti erano in zona retrocessione, e sono arrivati alla qualificazione in Europa con la vittoria della Coppa Italia e il settimo posto. Il tecnico ha anche diversi ‘fedelissimi’ che potrebbe portarsi dietro.

Come per esempio Matteo Politano, che ha espressamente chiesto un anno fa, al suo arrivo al Napoli. Giuntoli glielo ha preso per circa 22 milioni di euro. E l’esterno offensivo potrebbe essere una nuova soluzione offensiva per la Fiorentina. Il suo procuratore Davide Lippi è in ottimi rapporti con la dirigenza della Fiorentina e favorirebbe questo colpo. Politano finora ha segnato nove gol in tutte le competizione, spesso da subentrato. De Laurentiis potrebbe chiedere sui 25 milioni per lasciarlo andar via.