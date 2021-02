Calciomercato Milan, scambio clamoroso | Addio Bennacer

Il Milan potrebbe dire addio a Ismael Bennacer, che interessa molto a Thomas Tuchel per rinforzare il centrocampo

Il Milan sta disputando un’ottima stagione, nonostante la vetta persa in favore dell’Inter. I nerazzurri sono in vantaggio di 4 punti e hanno estromesso anche i cugini dalla Coppa Italia. Ieri, però, col pareggio in casa conquistato contro la Stella Rossa è arrivato il passaggio del turno agli ottavi di Europa League. Tanti sono i giocatori che si sono messi in mostra in rossonero, anche abbastanza giovani. Uno di questi è Ismael Bennacer, mediano che è diventato un titolare inamovibile per Stefano Pioli.

Bennacer è stato acquistato dal Milan nell’estate del 2019 per 16 milioni di euro più 2 di eventuali bonus. Questa stagione ha giocato 20 partite tra Serie A ed Europa League, mancando per diverse giornate per infortunio. A referto sono andati quattro assist e le sue prestazioni hanno attirato gli occhi di diversi top club europei, che monitorano la sua situazione anche perché si tratta di un classe ’97.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Mutti sul futuro del Napoli: “Andare avanti così non è facile”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione immediata | Scambio più cash per il top player

Milan, scambio col Chelsea per Bennacer

Il Chelsea è una di quelle squadre che sta osservando il rendimento di Bennacer. I Blues hanno scelto di esonerare Frank Lampard dalla guida della squadra, affidando la panchina a Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco era stato sollevato dall’incarico dal PSG, ma ha subito trovato un nuovo progetto. Chiaramente, si tratta di un allenatore diverso rispetto all’inglese, come anche sono diversi i giocatori utilizzati.

Sta trovando poco spazio N’Golo Kanté, affermatosi come uno dei migliori centrocampisti di tutta Europa e campione del mondo con la maglia della Francia. Il suo prezzo sta calando e Tuchel potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Bennacer. Uno scambio che verrebbe impostato sulla base di 50 milioni di euro per mettere le mani sul talentuoso centrocampista del Milan.