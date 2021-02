Il Napoli insiste per Veretout in sede di calciomercato: la Roma potrebbe rispondere con l’inserimento nell’affare di un giocatore che piace anche alla Juventus

Continua il momento negativo del Napoli. La squadra allenata da Gattuso prosegue nella raccolta di risultati negativi in questa stagione, che compromettono seriamente il suo cammino. L’ultimo in ordine di tempo è stata l’eliminazione dall’Europa League in seguito al doppio scontro con il Granada. A nulla è servita la vittoria nel match di ritorno per 2-1, che non è bastata a ribaltare la sconfitta per 2-0 dell’andata in terra spagnola. Il patron De Laurentiis e la dirigenza, perciò, pensano a cambiamenti rilevanti in vista della prossima stagione. Un occhio va al calciomercato: oltre al probabile addio del tecnico ex Milan, gli azzurri non perdono di vista un importante obiettivo che milita in Serie A per il centrocampo. Il club che ne detiene il cartellino potrebbe mettere sul piatto una super controffensiva.

Calciomercato, il Napoli insiste per Veretout: la Roma risponde con Zielinski

Il Napoli non perde di vista il calciomercato. In particolare, per la prossima stagione, i partenopei continuano a seguire un importante centrocampista della nostra Serie A: si tratta di Jordan Veretout, giocatore in forza alla Roma. Il francese sta realizzando numeri straordinari in questa stagione, la più prolifica della sua carriera fino ad ora. Ha, infatti, collezionato 28 presenze condite da ben 10 gol e 5 assist tra campionato, Europa League e Coppa Italia.

Numeri che alimentano il già esistente interesse della squadra di Gattuso. I giallorossi valutano il 27enne sui 35-40 milioni di euro. Il club capitolino, inoltre, potrebbe rispondere ad un eventuale tentativo degli azzurri con una super contromossa. È possibile decidano di chiedere, anche sotto forma di provocazione, l’inserimento nell’affare di Piotr Zielinski. Il polacco è uno degli elementi di punta del club campano e la valutazione di mercato del presidente De Laurentiis si attesta sui 60 milioni di euro.

Il classe ’94, inoltre, piace anche alla Juventus. In questa stagione ha raccolto, fino a questo momento, 31 presenze condite da 7 gol e 5 assist tra campionato, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Situazione da monitorare, con un possibile super scambio in Serie A e la Juventus sullo sfondo.